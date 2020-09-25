Türkan Şoray'ın podyuma çıktığı gecede Yıldırım Mayruk meslek hayatına veda etti - Son Dakika

Podyumda Mayruk'u uğurlayan Türkiye 'nin en ünlü güzellik kraliçeleri ve Türkan Şoray da duygulu anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadılar.

Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu?