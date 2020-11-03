Turkcell'den on bini aşkın gence iş dünyasını online deneyimleme fırsatı - Son Dakika

Turkcell, Türkiye'de bir ilke imza atarak 10 haftada toplam 10 bin 10 gence haftanın 6 günü tamamen dijital ortamda ofis deneyimi sunuyor. Programı başarıyla tamamlayan ilk 10 genç ise Turkcell'de çalışma şansına sahip olacak.

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, yetenekli gençlerin geleceğine yön vermeyi sürdürüyor. Son 5 yıldır GNÇYTNK programıyla 1.000'i aşkın genci istihdam eden Turkcell, Sınırsız Yetenek Programı'yla 10 bin 10 üniversite öğrencisi ve yeni mezun gence Turkcell'de seçtikleri bölümlerde deneyim kazanma imkanı sunuyor. Programın başvuru sürecinden aday değerlendirme ve seçim aşamasına kadar olan tüm süreçler Turkcell'in teknolojik altyapısı sayesinde yapay zeka robotları ile değerlendirilecek. 10 hafta boyunca her hafta 1001 gencin katılacağı programda, haftanın 6 günü çeşitli eğitimlerden proje sunumlarına kadar her adım online ortamda gerçekleştirilecek. Sınırsız Yetenek Programı ile Türkiye'de ilk defa 10.010 genç bir şirket bünyesindeki çalışma ortamını deneyimleyecek. Bu sayede gençler kariyerlerine ilk adımı atıp teorik bilgilerini pratiğe dönüştürebilecek. Ayrıca, mülakat simülasyonları yapıp iş hayatına ve iş bulmaya hazırlanacaklar ve Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından katılım sağlayan gençler birbirleriyle tanışma fırsatı da yakalayacak. Katılımcılar arasında sinerji sağlaması için yapay zeka robotları gençleri özel ilgi alanlarına göre gruplandıracak.

Serhat Demir: "Sınırsız Yetenek, Türkiye'nin en geniş kapsamlı deneyim projesi"

Pandemi sürecine karşın 2020 yılında işe alım süreçlerini hız kesmeden sürdürdüklerini dile getiren Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, Sınırsız Yetenek Programı ile Türkiye'de sayısız ilkin öncüsü olan Turkcell'in bir ilke daha imza attığını söyledi. Demir, "Dünyada iş yapış şekli değişiyor. Ofisler dönüşüyor, bir yere bağlı olmadan iş yapmak dünyanın yeni iş modeli oluyor. Turkcell, dev teknolojik altyapısı ve rakipsiz erişim özelliğiyle Türkiye'nin genç iş kapasitesini harekete geçiriyor. Türkiye'de ilk kez bu kadar büyük çaplı bir deneyim projesi organize ediliyor. Programımız sayesinde bir yandan on bini aşkın gencimize Turkcell'deki çalışma ortamını birebir deneyimleme fırsatı sunarken, diğer yandan belli sayıda gencimize Turkcell bünyesinde istihdam imkanı sunacağız. Önümüzdeki dönemde de gençlerimizin istihdamına yönelik iş ve deneyim programlarımız sürecek. Dünyanın yepyeni çalışma modeline adım atmak ve yeni bir hayatın kapılarını açmak isteyen gençlerimizi bu programa başvurmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye ile sınırlı kalmayacak

Yapılan açıklamaya göre yurt dışındaki üniversite öğrencileri ve yeni mezunların da farkındalıklarını artırmak ve kariyer gelişimlerini desteklemek isteyen Turkcell, yurt dışından yapılan başvuruları da Sınırsız Yetenek Programı dahilinde değerlendirecek. Online gerçekleşecek bu program sayesinde global bir etkileşim de hedefleniyor.

Üst yönetimle tanışıp toplantılara katılacaklar

Dijital dönüşümün öncüsü olan Turkcell'in üstün teknolojisi sayesinde uzaktan erişimle ve online olarak hayata geçirilecek bu dev projede gençler, teknoloji eğitimlerinden kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak atölyelere, networking ve mentor desteğinden üst yönetimle tanışma ve ödüllü proje yarışmalarına kadar sayısız iş deneyimini keşfedecek. Üstelik bu süreç boyunca gençler, Turkcell Akademi Geleceğe Hazırlık Eğitim Programı Sertifikası ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) eğitimleri ile iş hayatına sağlam bir adım atarken, içlerinden en başarılı 10 katılımcı Turkcell'de çalışma fırsatına sahip olacak. - İSTANBUL