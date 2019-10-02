Turkcell tarafından bu yıl 5'inci kez düzenlenecek olan Turkcell Gelibolu Maratonu'na kayıtlar devam ediyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 6 Ekim Pazar günü Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleştirilecek olan Turkcell Gelibolu Maratonu'nda katılımcılar dört parkurda koşabilecek.

Turkcell'in isim sponsorluğunda bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan maratona, bugüne kadar 20 binden fazla kişi katıldı. Maraton, yarı maraton, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu mücadelelerinin olacağı etkinliğe kayıtlar gelibolumaratonu.com adresinden yapılabiliyor.

Öte yandan, 3 yıl önce katılımcılar için dikilen fidanlarla oluşturulmaya başlanan Turkcell Barış Ormanı'na bu yıl da fidan dikilecek. Her katılımcı için 10 fidanın dikileceği bu yılki organizasyonun teması ise "Adımlar Fidana" olarak belirlendi. Turkcell Barış Ormanı, bu sayede büyümeye devam edecek.

4 kategoride şampiyonlar belli olacak

Turkcell Gelibolu Maratonu'nun en zorlu etabı olan 42 kilometrelik parkur, Morto Koyu'ndan başlayacak. Maraton ve yarı maraton için saat 09.30'da başlayacak yarışta katılımcılar, Alçıtepe köyünden geri dönerek parkurda iki tur atacak ve yine Morto Koyu'ndaki bitiş noktasına gelecek.

Yarı maratona katılacak sporcular, maratondaki parkurda bir tur atıp bitiş noktasına gelecek. 10 kilometrelik koşu da aynı noktadan saat 10.00'da başlayacak. Fransız Anıtı ve Redoubt İngiliz Mezarlığı'ndan geçecek katılımcılar, Morto Koyu'nda yarışı noktalayacak. Büyük katılımın beklendiği halk koşusu ise saat 10.15'te aynı noktadan başlayacak ve 5 kilometre uzunluğunda olacak.

Turkcell Gelibolu Maratonu'nun klasikleşen Maraton Fuarı ise 4-5 Ekim'de "17 Burda AVM"de gerçekleştirilecek ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.