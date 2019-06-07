Son Dakika Haberleri: "Turkcell Yıldızlı Geceler" başlıyor
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"Turkcell Yıldızlı Geceler" başlıyor

39 dakika önce

Turkcell'in klasik hale gelen "Yıldızlı Geceler" konserleri, bu yıl Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde Poll Production organizasyonuyla müzikseverlerle buluşacak.

Turkcell'in klasik hale gelen "Yıldızlı Geceler" konserleri, bu yıl Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde Poll Production organizasyonuyla müzikseverlerle buluşacak.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sanatçılar, 24 Temmuz-1 Ağustos arasında İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.
Berkay'ın 24 Temmuz sahne almasıyla başlayacak "Yıldızlı Geceler"de, sırasıyla Ziynet Sali, Koray Avcı, Sibel Can, Serdar Ortaç, Cengiz Kurtoğlu & Hakan Altun, Selami Şahin, Mustafa Sandal ve Demet Akalın konser verecek.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:27 Kaynak: AA
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