"Turkcell Yıldızlı Geceler" başlıyor
39 dakika önce
Turkcell'in klasik hale gelen "Yıldızlı Geceler" konserleri, bu yıl Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde Poll Production organizasyonuyla müzikseverlerle buluşacak.
Turkcell
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:27 Kaynak: AA
'in klasik hale gelen "Yıldızlı Geceler" konserleri, bu yıl Harbiye
Açıkhava Sahnesi'nde Poll Production organizasyonuyla müzikseverlerle buluşacak.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sanatçılar, 24 Temmuz-1 Ağustos arasında İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Berkay
'ın 24 Temmuz sahne almasıyla başlayacak "Yıldızlı Geceler"de, sırasıyla Ziynet Sali
, Koray Avcı
, Sibel Can
, Serdar Ortaç
, Cengiz Kurtoğlu
& Hakan Altun, Selami Şahin
, Mustafa Sandal
ve Demet Akalın
konser verecek.
Pençe Harekatı'nda terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi
Bayram tatilinin 7 günlük acı bilançosu: 65 ölü, 661 yaralı
Kül olan evde Kur'an-ı Kerim'in yanmaması ağızları açık bıraktı!
Son dakika! Benzin ve motorine indirim geldi