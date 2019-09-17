Türkeli'de ATV aracı devrildi: 1 yaralı

Yaralanan Sarısoy, 112 Acil Sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sarısoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİNOP

Alınan bilgiye göre, Salim Sarısoy yönetimindeki ATV aracı, Türkeli- Güzelkent karayolunda seyir halindeyken Emrelli mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

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