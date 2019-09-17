Son Dakika Haberleri: Türkeli'de ATV aracı devrildi: 1 yaralı
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Türkeli'de ATV aracı devrildi: 1 yaralı

2 saat önce

Sinop'un Türkeli ilçesinde, ATV aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Türkeli'de ATV aracı devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Sinop'un Türkeli ilçesinde, ATV aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Salim Sarısoy yönetimindeki ATV aracı, Türkeli- Güzelkent karayolunda seyir halindeyken Emrelli mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.


Yaralanan Sarısoy, 112 Acil Sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sarısoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİNOP

Güzelkent, Türkeli, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:21 Kaynak: İHA
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