Türkeli'de ATV aracı devrildi: 1 yaralı
2 saat önce
Sinop'un Türkeli ilçesinde, ATV aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:21 Kaynak: İHA
Sinop'un Türkeli ilçesinde, ATV aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Salim Sarısoy yönetimindeki ATV aracı, Türkeli- Güzelkent karayolunda seyir halindeyken Emrelli mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Yaralanan Sarısoy, 112 Acil Sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sarısoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİNOP
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