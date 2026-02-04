Türkeli\'de Bayrak Sevgisi Programı Düzenlendi

Sinop'un Türkeli ilçesinde "Bayrak Sevgisi" temalı program düzenlendi.
Helaldı İlköğretim Okulunda gerçekleştirilen programa, Kaymakam Muhammed Cezmi Kandemir, Belediye Başkanı Veysel Şahin ve kurum amirleri katıldı.
Programda öğrenciler tarafından hazırlanan "Bayrak Sevgisi" temalı gösteri sunuldu.
Etkinliğin ardından Kaymakam Kandemir ve Belediye Başkanı Şahin, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.
