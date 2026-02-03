Sinop'un Türkeli ilçesinde bazı köyler ve ilçe merkezi sis bulutları arasında görüntülendi.
Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü bölgede, Türkeli ilçesinde sis bulutları oluştu.
Sis nedeniyle ilçe merkezi ve çevre köylerde görülen sis bulutları dronla görüntülendi.
Sis, zaman zaman ilçe merkezinde görüş mesafesini düşürdü.
Son Dakika › Güncel › Türkeli'de Görülen Sis Manzaraları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?