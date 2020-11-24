Son Dakika | Türkeli'de iki katlı evde yangın

Son dakika haberleri... - Türkeli'de iki katlı evde yangın Sinop'un Türkeli ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında büyük zarar oluştu.

- Türkeli'de iki katlı evde yangın SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında büyük zarar oluştu. Alınan bilgiye göre, ilçenin Akçabük köyü Marbel Mahallesi'ndeki Mehmet Ayhan'a ait iki katlı evin ikinci katında saat 04.20'de yangın çıktı. Bacadan çıktığı tahmin edilen yangına, Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri 4 araç ve 8 personel ile müdahale etti. Ekipler, alevlerin evi tamamen sarmasını önlerken, yangında evin ikinci katında hasar oluştu. (YCA-SLH-Y)

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