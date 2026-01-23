Türkeli'de Toprak Kayması Kapanan Yol Yeniden Açıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde toprak kayması nedeniyle kapanan grup yolu, yeniden trafiğe açıldı.
Bölgede etkili olan kar yağışının ardından ilçeye bağlı Düzler-Cellaler grup yolunun Gökçealan köyü mevkisinde dün toprak kayması meydana gelmiş, yolun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edilmişti.
Ekiplerin temizlik ve yol açma çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların ardından grup yolunda ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.
