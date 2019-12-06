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Türkeli'de vatandaşlara Mevlana şekeri dağıtıldı
6 saat önce
Türkeli Gençlik Merkezi tarafından 7-17 Aralık Mevlana Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:15 Kaynak: İHA
Türkeli Gençlik Merkezi tarafından 7-17 Aralık Mevlana Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Türkeli Gençlik Merkezi tarafından 17 Aralık 1273 tarihinde hayatını kaybeden Hazreti Mevlana'yı daha iyi anlamak ve anmak için her yıl Mevlana Haftası 7-17 Aralık tarihlerinde anma etkinlikleri düzenleniyor.
Bu kapsamda, Türkeli Gençlik Merkezi tarafından Mevlana Haftası dolayısıyla Merkez Camisi önünde stant kurularak, farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara Mevlana şekeri ikram edildi. - SİNOP
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