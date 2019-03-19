Son Dakika Haberleri: Türkerler Vepsaş E-Devlet'te Hizmete Başladı

Türkerler Vepsaş E-Devlet'te Hizmete Başladı

1 saat önce

Türkerler VEPSAŞ dijital dönüşüm projelerine bir yenisini daha ekleyerek e-Devlet platformu üzerinden hizmet vermeye başladı.

Türkerler Vepsaş E-Devlet'te Hizmete Başladı, System.String[]
Türkerler VEPSAŞ dijital dönüşüm projelerine bir yenisini daha ekleyerek e-Devlet platformu üzerinden hizmet vermeye başladı. Tüketiciler artık bireysel abonelik başvurusu ile borç ve ödeme bilgileri sorgulama işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Türkerler VEPSAŞ Şirket Müdürü Murat Taş; "Bilgi Teknolojileri Sistemimizi hızlıca güncelleyerek dijital dönüşüm projesine entegre olduk. Bu çalışmayla birlikte tüketicilerimize daha hızlı ve güvenilir bir şekilde hizmet vermiş olacağız. Elektrik aboneliği yapmak isteyen vatandaşlarımız e-Devlet hesaplarına giriş yaptıktan sonra "Türkerler Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. Bireysel Abonelik Başvurusu" bölümünden işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirler. Abonelik işlemlerinin yanı sıra, borç ve ödeme bilgilerini sorgulama işlemleri de yine e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Detaylı bilgi almak isteyen tüketicilerimiz, 0 850 211 24 24 numaralı çağrı merkezimizden ya da 0 538 651 55 55 numaralı Whatsapp Destek Hattımızdan Şirketimize ulaşabilirler" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:14 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Podyumda Kalçasını Açan Hatice, Hareketini Neden Yaptığını Açıkladı MHK'den Galatasaray Maçı İçin Ofsayt Açıklaması Hollanda'daki Saldırıyla İlgili Türkiye'den İlk Açıklama: Faili Kim Olursa Olsun Şiddetle Kınıyoruz Fenerbahçe'nin Projesinde Müthiş Rakam! 500 Milyon TL
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 11:29:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkerler Vepsaş E-Devlet'te Hizmete Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]