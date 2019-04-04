Türkeş İçin Tavas'ta Mevlit Okutuldu

Denizli Tavas MHP İlçe Başkanlığı tarafından partinin merhum lideri Alparslan Türkeş'in ölümünün 22. yıl dönümü dolayısı ile mevlid-i şerif okutulup hayır lokması dağıtıldı.

Denizli Tavas MHP İlçe Başkanlığı tarafından partinin merhum lideri Alparslan Türkeş'in ölümünün 22. yıl dönümü dolayısı ile mevlid-i şerif okutulup hayır lokması dağıtıldı.



İlçe meydanında gerçekleştirilen anma programa Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnanlık, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tavas İlçe Başkanı Ahmet Talancıoğlu ile birlikte siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meydanında merhum Türkeş için Kur'an-ı Kerim okunurken, ardından binlerce vatandaşa lokma hayrındı bulunuldu. Anma etkinliğine gençlerin hayli yoğun ilgi göstermeleri ise dikkatli kaçmadı. - DENİZLİ

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