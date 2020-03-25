Turkish Cargo, THY'nin yolcu uçakları ile de kargo taşıması yapıyor - Son Dakika

Turkish Cargo, yeni tip koronavirüs (Covid-19) sürecinde de Türk Hava Yollarının (THY) dünya ile kurduğu hava köprüsünü kargo taşımacılığı alanında sürdürmeye devam ediyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük altıncı kargo kapasitesine sahip olan Turkish Cargo, küresel etkileri yoğun şekilde hissedilen olağanüstü bu süreçte, hem tedarik zincirinde oluşabilecek aksamaların önüne geçebilmek, hem de hayati önem taşıyan sağlık taşımalarını gerçekleştirebilmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Turkish Cargo, 25 yüksek kapasiteli kargo uçağıyla gerçekleştirdiği seferlere ilave olarak THY'nin yolcu uçakları ile de kargo taşıması yapmaya başladı.

Yolcu uçağı ile yapılan kargo taşımalarının ilkini, 20 Mart'ta "B777" tipi yolcu uçağıyla İstanbul- Kiev rotasında icra eden Turkish Cargo; Bükreş (OTP), Tel Aviv (TLV), Amsterdam (AMS), Londra (LHR) Paris (CDG), Amman (AMM), Beyrut (BEY) ve Dubai (DWC/DXB) destinasyonlarına da kargo taşıması planlayarak, toplam 5 bin ton ilave kapasite oluşturdu.

"Etkisi küresel, mücadelesi ulusal" olan süreçte Turkish Cargo ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi ekipmanların öncelikle tüm dünyadan Türkiye'ye, Türkiye'den de ihtiyaç duyulan ülkelere ulaştırılmasında köprü vazifesi görmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çin'den temin edilen ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitlerini Türkiye'ye ulaştırmaya başlandı.

Kritik süreçte 167 ilave kargo seferiyle, Türkiye çıkışlı ve varışlı toplamda 14 bin 500 tonluk ek kapasite oluşturan global kargo taşıyıcısı ek kapasite sunma noktasındaki kararlılığını koruyarak, tedarik zincirinin devamlılığına katkılarını sürdürüyor. Bayrak taşıyıcı havayolu olan THY, zorlu günlerde de milletin yanında yer alarak görevini icra etmeye devam ediyor.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de Twitter'da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Filmlerde, dünya zor durumda kaldığında gökyüzünde kurtarıcı süper kahramanlar belirirdi. Koronavirüs film değil fazlasıyla gerçek ama kahramanımız yine gökyüzünde. Turkish Cargo artırılmış kapasitesi ile sağlık ürünlerini ülkemize ve dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor." ifadelerini kullandı.