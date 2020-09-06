Türkiye: 0-0

STAT: Rajko Mitic
HAKEMLER: Aliaksei Kulbakov, Dmirty Zhuk, Oleg MaslyankoSIRBİSTAN: Rajkovic - Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic (Dk. 87 Duricic), Lazovic (Dk. 27 Gacinovic), Gudelj, Maksimovic (Dk. 61 Stefan Mitrovic), Kostic, Tadic, MitrovicTÜRKİYE: Mert Günok - Zeki Çelik (Dk. 46 Nazım Sangare), Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Yusuf Yazıcı, Orkun Kökçü (Dk. 60 Cengiz Ünder), Kenan Karaman, Enes Ünal (Dk. 78 Burak Yılmaz)KIRMIZI KART: Dk. 49 Kolarov (Sırbistan)SARI KARTLAR: Kolarov, Tadic, Kostic (Sırbistan) - Yusuf Yazıcı, Ozan Kabak (Türkiye)
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup 2'nci maçında Sırbistan ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan müsabakada Sırbistan'dan Aleksandar Kolarov, 49'uncu dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.A Milli Takım bu sonuçla gruptaki ilk puanını alırken, Sırbistan da ilk puanına ulaştı.Milliler gruptaki 3'üncü maçında 11 Ekim'de deplasmanda grup lideri Rusya ile karşı karşıya gelecek.BAKAN KASAPOĞLU DA TRİBÜNDE
Belgrad'da bulunan Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yetkilileri ile takip etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 23:53 - Kaynak: DHA
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