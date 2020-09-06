Türkiye: 0-0

STAT: Rajko Mitic

HAKEMLER: Aliaksei Kulbakov, Dmirty Zhuk, Oleg Maslyanko

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup 2'nci maçında Sırbistan ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan müsabakada Sırbistan'dan Aleksandar Kolarov, 49'uncu dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.A Milli Takım bu sonuçla gruptaki ilk puanını alırken, Sırbistan da ilk puanına ulaştı.Milliler gruptaki 3'üncü maçında 11 Ekim'de deplasmanda grup lideri Rusya ile karşı karşıya gelecek.BAKAN KASAPOĞLU DA TRİBÜNDE

Belgrad'da bulunan Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yetkilileri ile takip etti.