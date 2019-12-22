Türkiye 19 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye 19 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Türkiye 19 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Şampiyonası sona erdi

6 saat önce

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından Kütahya'da düzenlenen Türkiye 19 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından Kütahya'da düzenlenen Türkiye 19 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Şampiyonası tamamlandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki olimpik yüzme havuzunda 4 gün süren müsabakalara, 25 kulüp katıldı.

Kadınlarda birinciliği İstanbul Bilimsel Yüzme Spor Kulübü, ikinciliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Spor Kulübü, üçüncülüğü de Deniz Yıldızları Spor Kulübü elde etti.

Erkeklerde ise Deniz Kızı Sualtı ve Doğa Sporları Kulübü birinci, ODTÜ Spor Kulübü ikinci, Deniz Yıldızları Spor Kulübü de üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Türkiye 19 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Şampiyonası sona erdi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı, Kütahya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 07:22 Kaynak: AA
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