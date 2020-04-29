Türkiye, ABD'ye 'Koca Yusuf' ile sağlık malzemesi gönderdi (3) - Son Dakika

'ERDOĞAN'IN, TRUMP'A YAZDIĞI MEKTUP BÜYÜKELÇİ KILIÇ'A TESLİM EDİLDİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'a yazdığı mektup ABD'li yetkililere ulaştırılmak üzere Büyükelçi Serdar Kılıç'a teslim edildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında yer alan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumların yanı sıra Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın ABD Başkanı Sn. Trump'a hitaben yazdıkları mektup da ABD'li yetkililere ulaştırılmak üzere Büyükelçimiz Serdar Kılıç'a teslim edildi."