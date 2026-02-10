Türkiye Açık Para Golf Turnuvası Başladı - Son Dakika
Türkiye Açık Para Golf Turnuvası Başladı

10.02.2026 19:35
Antalya'da düzenlenen turnuvaya 13 ülkeden 36 engelli sporcu katılıyor. Türkiye'yi iki sporcu temsil ediyor.

Avrupa Engelliler Golf Birliğinin (EDGA) 2026 takviminde yer alan Türkiye Açık Para Golf Turnuvası, Antalya'da başladı.

Serik ilçesindeki Kaya Palazzo Golf Kulübü'nde düzenlenen turnuvaya 13 ülkeden 36 oyuncu katıldı. Türkiye'yi turnuvada Mehmet Kazan ve Karahan Yıldırım temsil ediyor.

Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri İhsan Gencay Asan, AA muhabirine, aktif olarak 3 engelli sporcudan 2'sinin bu turnuvada mücadele ettiğini söyledi.

Sporcularının turnuvada başarılı olacağına inandığını belirten Asan, "Engelli golfüne insanları yönlendirmeyi ve golf oynayarak engelleri aşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Başkanımız Yıldırım Demirören, başkan vekilimiz Nihat Özdemir ve engelli branşından sorumlu yönetim kurulu üyemiz Zafer Türkoğlu bu konuda ciddi çalışmalar yürütüyor." dedi.

Turnuvanın kendileri açısından önemli olduğunu dile getiren Asan, "Geçen yıl 7 yıl aranın ardından Turkish Airlines Open'ı, bu sene başında 8 yıl sonra Turkish Amateur Open'ı, yine geçen yıl 14 sene sonra Avrupa Golf Birliğinin bir turnuvasını Türkiye'ye geri getirdik. 16 yıl sonra da Avrupa Engelliler Golf Birliğinin bir turnuvasını Türkiye'de organize ediyoruz. Bu durum Türk golfünün dünyaya tanıtılması açısından çok önemli." diye konuştu.

"Burada hem Türk golfünü hem de kültürümüzü tanıtıyoruz"

Milli sporcu Mehmet Kazan da turnuvaya gelen sporcuların Antalya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Avrupa'ya kıyasla Antalya'nın daha sıcak ve golf oynamaya daha elverişli olduğuna dikkati çeken Kazan, "Burada hem Türk golfünü hem de kültürümüzü tanıtıyoruz. Turnuva, organizasyon anlamında çok başarılı geçiyor. Umarım buradan istediğimiz sonuçları alırız." ifadelerini kullandı.

Kemer Country Golf Kulübü direktörü ve milli sporcu Mehmet Kazan'ın antrenörü Erol Şimşek ise engelli bireylerin golf sahalarında bulunmasının hem fiziksel hem de zihinsel açıdan faydalı olduğunu belirtti.

Türkiye'de engelli golf sporcu sayısını arttırmak istediklerini anlatan Şimşek, turnuvanın bu açıdan da önemli olduğunu vurguladı.

Turnuva, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

