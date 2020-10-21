Türkiye Adalet Akademisi, Fatih Sultan Mehmed'in hayatını anlatan kitabı 67 yıl sonra yeniden yayımladı - Son Dakika

Türkiye Adalet Akademisi, Fatih Sultan Mehmed'in hayatını anlatan kitabı 67 yıl sonra yeniden yayımladı

21.10.2020 17:19
Türkiye Adalet Akademisi, Fatih Sultan Mehmed'in hayatını anlatan kitabı 67 yıl sonra yeniden yayımladı, System.String[]

Osmanlı ve Türk medeni hukukçusu Ali Himmet Berki'nin ilk kez 1953'te yayımlanan "Büyük Türk Hükümdarı İstanbul Fatihi Sultan Mehmed Han ve Adalet Hayatı" adlı kitabı 67 yıl sonra yeniden yayımlandı.

Osmanlı ve Türk medeni hukukçusu Ali Himmet Berki'nin ilk kez 1953'te yayımlanan "Büyük Türk Hükümdarı İstanbul Fatihi Sultan Mehmed Han ve Adalet Hayatı" adlı kitabı 67 yıl sonra yeniden yayımlandı.

Türkiye Adalet Akademisi, Türk adalet sisteminin gelişimine katkı sağlamak için hukuk ve adalet alanındaki yayın faaliyetlere devam edildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı merhum Ali Himmet Berki'nin "Büyük Türk Hükümdarı İstanbul Fatihi Sultan Mehmed Han ve Adalet Hayatı" adlı kitabı hukukçuların istifadesine sunuldu.

Kitapta, Fatih Sultan Mehmed'in karakter özellikleri ve adalet hayatı ile Osmanlı İmparatorluğu'ndaki hukuk uygulamalarına dair önemli notlar ve değerlendirmeler yer alıyor.

Berki, kitabında Fatih Kanunnamesi'ndeki (Kanunname-i Ali Osman) kısaca 'kardeş katli' olarak anılan, "kendisine saltanat nasip olanların karındaşlarının nizam-ı alem için katletmesi münasiptir" şeklindeki hükmün mevcut olmadığını somut gerekçelerle anlatıyor.

İstanbul'un fethinin 500'üncü yıl dönümünde basılan bu eser, aynı yıl Ali Himmet Berki'nin yakın dostu Yozgatlı İhsan Efendi tarafından Arapçaya çevirilerek, Kahire'de de basıldı.

Ali Himmet Berki kimdir?

Berki, hem İslam hem de Türk medeni hukuku alanında çalıştı, bunun yanı sıra tıp, tarih ve edebiyata, özellikle de Fars edebiyatına ilgi duydu.

Kendi döneminde hiç ilgi gösterilmeyen konulara el atan ve birçok eser veren Berki, gerek hakimlik ve avukatlık görevlerinde gerekse ilmi çalışmalarında dikkatli ve titiz bir araştırmacı olmaya özen gösterdi, çevresindekilere de bunu aşıladı.

Berki'nin ilk ve tek basımı 1948 yılında gerçekleştirilen "Hukuk Mantığı ve Tefsir" adlı kitabı da 2018'de Türkiye Adalet Akademisince yeniden basılmıştı.

Türkiye, Himmet, Adalet, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Adalet Akademisi, Fatih Sultan Mehmed'in hayatını anlatan kitabı 67 yıl sonra yeniden yayımladı - Son Dakika

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