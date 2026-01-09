Türkiye Amatör Açık Şampiyonası'nda Rekor - Son Dakika
Türkiye Amatör Açık Şampiyonası'nda Rekor

09.01.2026 17:39
Antalya'daki şampiyonanın ilk gününde Teder rekor kırdı, Sude Bay kadınlar lideri oldu.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Türkiye Kadınlar ve Erkekler Amatör Açık Şampiyonası'nın (Turkish Amateur Open 2026) ilk gününde Estonyalı sporcu Richard Teder saha rekoru kırdı. Milli sporcu Sude Bay ise kadınlar kategorisinde ilk günü lider tamamladı.

Türkiye başta olmak üzere İngiltere, Estonya, İsviçre, Bulgaristan, Polonya, Irak, Malta, İskoçya, Almanya, Kosova ve İran'ın da aralarında bulunduğu 12 ülkeden 49 erkek ve 11 kadın golfçünün mücadele ettiği turnuvanın birinci gününde erkekler kategorisinde Estonyalı sporcu Richard Teder'den rekor geldi. Richard Teder, 65 (-7) skorla oynayarak Kaya Palazzo Golf Kulübü'nün saha rekorunu kırmayı başardı. Kadınlar kategorisinde ise Türkiye'den milli sporcu Sude Bay 75 (+3) skor ile ilk günü lider tamamladı.

Kaynak: DHA

Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

