Son Dakika Haberleri: Türkiye - Arnavutluk maçını Ovidiu Alin Hategan yönetecek
Son Dakika Spor Türkiye - Arnavutluk maçını Ovidiu Alin Hategan yönetecek

Türkiye - Arnavutluk maçını Ovidiu Alin Hategan yönetecek

44 dakika önce

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile oynayacağı karşılaşmayı Rumen hakem Ovidiu Alin Hategan yönetecek.

Türkiye - Arnavutluk maçını Ovidiu Alin Hategan yönetecek, System.String[]

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile oynayacağı karşılaşmayı Rumen hakem Ovidiu Alin Hategan yönetecek.


A Milli Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Arnavutluk ile karşı karşıya geleceği maçın hakemi belli oldu. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak mücadelede Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Alin Hategan düdük çalacak. Karşılaşmada Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Eugen Gheorghe yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sebastian Constantin Coltescu olacak. - İSTANBUL

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:19 Kaynak: İHA
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