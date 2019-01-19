Son Dakika Haberleri: Türkiye Basketbol 1. Ligi: Petkim Spor : 101- Edirne Spor : 77

Türkiye Basketbol 1. Ligi: Petkim Spor : 101- Edirne Spor : 77

1 saat önce

Türkiye Basketbol 1. Ligi 15. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Edirne Spor'u 101-77'lik skorla yenerek 8. galibiyetini aldı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi: Petkim Spor : 101- Edirne Spor : 77, System.String[]
Türkiye Basketbol 1. Ligi 15. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Edirne Spor'u 101-77'lik skorla yenerek 8. galibiyetini aldı.

Salon: Enka spor salonu

Hakemler: Fatih Güler, Ahmet Kemal Digilli, Nazlı Çisil Güngör

Petkimspor: Marek Jonah, Bram Klassen 14, Utku Saraloğlu 12, Markus Roysall Kennedy 14, Kristijan Nikolov 7, Ogün Sevinç 15, Mustafa Baki Görür 11, Koray Uzunhasan 2, Mertcan Solkol 10, Rahmi Hepsarar 1, Barboros Bozkurt 4, Berkay Bayar 8, Ata Başaran 3

Başantrenör : Okan Çevik

Edirne Spor : Oğuzhan Sungur 17, Atakan Denk 17, Ömer Kaan Göğüş 18, Engin Emre Bayav 4, Doğancan Tokmak 7, Bulut Altın 8, Efe Erk, Okan Özpamir 6, Erol Yiğit Şekeroğlu

Başantrenör : Mülkü Karadeniz

1. Periyot: 33- 17 (Petkim Spor lehine)

Devre: 59- 34 (Petkim Spor lehine)

3. Periyot: 82- 55 (Petkim Spor lehine) - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:25 Kaynak: İHA

basketbol, Türkiye, Petkim, Edirne, Spor
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