Türkiye Basketbol 1. Ligi: Petkim Spor : 101- Edirne Spor : 77

Türkiye
Basketbol 1. Ligi 15. hafta karşılaşmasında Petkim
Spor, evinde ağırladığı Edirne
Spor'u 101-77'lik skorla yenerek 8. galibiyetini aldı.
Salon: Enka
spor salonu
Hakemler: Fatih Güler
, Ahmet Kemal
Digilli, Nazlı Çisil Güngör Petkimspor
: Marek Jonah, Bram Klassen 14, Utku Saraloğlu 12, Markus Roysall Kennedy 14, Kristijan Nikolov
7, Ogün Sevinç
15, Mustafa Baki Görür 11, Koray Uzunhasan 2, Mertcan Solkol 10, Rahmi Hepsarar 1, Barboros Bozkurt 4, Berkay
Bayar 8, Ata Başaran 3
Başantrenör : Okan Çevik
Edirne Spor : Oğuzhan Sungur 17, Atakan Denk 17, Ömer Kaan Göğüş
18, Engin Emre
Bayav 4, Doğancan Tokmak 7, Bulut Altın
8, Efe Erk, Okan Özpamir 6, Erol Yiğit
Şekeroğlu
Başantrenör : Mülkü Karadeniz
1. Periyot: 33- 17 (Petkim Spor lehine)
Devre: 59- 34 (Petkim Spor lehine)
3. Periyot: 82- 55 (Petkim Spor lehine) - İZMİR