Türkiye-Belarus Buz Hokeyi İşbirliği
22.01.2026 13:30
TBHF ve Belarus Federasyonu, buz hokeyinin gelişimi için stratejik iş birliği anlaşması imzaladı.

TÜRKİYE Buz Hokeyi Federasyonu (TBHF) ile Belarus Buz Hokeyi Federasyonu arasında, buz hokeyinin her iki ülkede geliştirilmesine yönelik stratejik iş birliği anlaşması imzalandı.

İstanbul'da düzenlenen imza törenine; TBHF Başkanı Halit Albayrak, Belarus Büyükelçisi Anatoly Glaz, Belarus Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Alexander Bogdanovich, TBHF Başkan Vekili Burak İnce, Belarus İstanbul Başkonsolosu Yauheniya Bartkevich, TBHF Genel Sekreteri Usame Furkan Akkurt ve Belarus Buz Hokeyi Federasyonu Genel Sekreteri Andrei Bashko katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında; antrenör ve genç sporcu gelişim projeleri, bilgi ve tecrübe paylaşımı, ortak eğitim kampları, seminerler, sporcu değişim programları ve çeşitli uluslararası faaliyetlerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. İş birliğiyle Türk buz hokeyinin uluslararası tecrübe kazanması, genç yeteneklerin gelişimi ve sporun tabana yayılması amaçlanıyor.

TBHF Başkanı Halit Albayrak, anlaşmanın önemine dikkat çekerek, "Gerçekten Türkiye'nin önce Rusya ile ardından Belarus ile yaptığı bu anlaşmalar, uluslararası anlamda attığımız önemli ve büyük adımlardır. Bu konudaki tecrübe aktarımı bizim için çok kıymetlidir. Zaten 3 yıldır Rusya ile farklı değişim programlarına katılıyoruz; bunun yanına Belarus'u katmak Türk buz hokeyi için çok büyük bir adımdır. Bu nedenle Sayın Başkan'a, ekibine ve Sayın Büyükelçi'ye çok teşekkür ederim. İnşallah hem Rusya'da hem Belarus'ta hem de Türkiye'de farklı organizasyonlara hep beraber imza atarız" dedi.

Belarus Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Alexander Bogdanovich ise, "Bugün Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ile işbirliği protokolünü imzalamış olmaktan çok mutluyuz; bu bizim için çok önemli bir olaydır. Dostlarımız arasında Türk federasyonunun da bulunmasından büyük memnuniyet duyuyoruz, çünkü ülkelerimiz arasında pek çok ortak nokta var. Bu imzayı tek bir adım olarak değil, hem Belarus hem de Türk buz hokeyinin gelişimi için kapsamlı ve bütünsel bir yaklaşım olarak görüyoruz. Bugün gördüğümüz misafirperverlik, güven ve kurduğumuz diyalog için minnettarız. Gelecekte Belarus-Türkiye buz hokeyi işbirliğinin çok büyük perspektifleri olacağına ve milli takımlarımızı dünya sahnesinde çok daha iyi noktalara taşıyacağına inanıyorum. Türkiye'de buz hokeyinin çok sevildiğini, profesyonel bir yönetim anlayışıyla yürütüldüğünü ve dün ziyaret ettiğimiz güzel spor tesislerini gördükçe, bu sporun burada çok başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

