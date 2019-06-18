Son Dakika Haberleri: Türkiye - Belçika: 1-3
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Türkiye - Belçika: 1-3

7 dakika önce

SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Vlastimil Kovar (Çekya), Mohammad Shahmiri (İran)TÜRKİYE: Meliha, Ebrar, Fatma, Zehra, Cansu, Yasemin, Simge (L) (Ezgi, Şeyma, Aslı, Meryem, Gözde)BELÇİKA: Herbots, Van Gestel, Grobelna, Sobolska, Janssens, Van de Vyver, Guilliams (L), Valkenborg (L)...

Türkiye - Belçika: 1-3, System.String[]

SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Vlastimil Kovar (Çekya), Mohammad Shahmiri (İran)
TÜRKİYE: Meliha, Ebrar, Fatma, Zehra, Cansu, Yasemin, Simge (L) (Ezgi, Şeyma, Aslı, Meryem, Gözde)
BELÇİKA: Herbots, Van Gestel, Grobelna, Sobolska,  Janssens, Van de Vyver, Guilliams (L), Valkenborg (L) (Stragieri Goliat)
SETLER: 27-25, 24-26, 21-25, 23-25
SÜRE: 124 dakika (31, 34, 29, 30)

2019 FIVB Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara etabının açılış maçında Belçika'ya 3-1 mağlup oldu ve 3'üncü mağlubiyetini aldı.


Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:14 Kaynak: DHA
İran, Türkiye Voleybol Federasyonu, Belçika, Spor
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