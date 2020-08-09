Türkiye Bisikletli Oryantiring Şampiyonası sona erdi

Sakarya'da düzenlenen Türkiye Bisikletli Oryantiring Şampiyonası tamamlandı.

Adapazarı ilçesindeki Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde orta mesafe yarışları yapıldı.

Sporcular kendilerine verilen haritalarla ormanlık alana dağılarak, en kısa sürede nokta hedefleri bularak bitiş noktasına varabilmek için mücadele etti.

Toplam 36 kulüpten sporcuların yarıştığı şampiyona sonunda milli takım da belirlendi.

Yarışlar sonunda birinciliği kazanan sporcular şu şekilde:

Erkekler:

Hüseyin Gökay (16), Furkan Özmar (18), Abdullah Baykan (20), Aykun Eret Taşcıoğlu (21), Özgür Özdemir (40 yaş üstü)

Kadınlar:

Aleyna Minden (16), Ayşa Asya Tuzcuoğulları (18), Elif Sena Uygun (20), Hilal Oruç (21), Emine Öztürk (40 yaş üstü)

Yeni başlayanlar kategorisinde ise erkeklerde Eren Hacıoğlu, kadınlarda Okşan Girgin Holoğlu birinciliği elde etti.

Yarışların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.