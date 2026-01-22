Türkiye Buz Hokeyinde İlk Yenilgisini Aldı

Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçında Türkiye, ev sahibi Bulgaristan'a 6-1 yenildi.
Başkent Sofya'daki organizasyonda mücadele eden milli takım, 3. maçında Bulgaristan ile karşılaştı.
Kış Sporları Sarayı'ndaki müsabakayı 6-1 kaybeden milliler, ilk yenilgisini aldı.
Türkiye, 4. karşılaşmasını 24 Ocak Cumartesi günü lider Tayvan ile yapacak.
