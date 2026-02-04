Türkiye Çalışan Yoksulluğuna Dikkat Çekti - Son Dakika
Türkiye Çalışan Yoksulluğuna Dikkat Çekti

04.02.2026 17:23
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Eskiden, 'çalışan insan aç kalmaz' denirdi. Şimdi Türkiye'de artık literatüre yeni bir kavram girdi, 'çalışan yoksulluğu' diye bir şey oldu. Çalışan yoksullar ülkesi olduk biz. Bir işte çalıştığı halde yoksul olanların oranı her geçen gün artıyor." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin herkesin yüreğinde derin sızı ve kapanmayan bir yara bıraktığını belirtti.

Depremin üzerinden 3 yıl geçmesine karşın acılarının ve öfkelerinin 6 Şubat sabahı kadar taze kaldığını dile getiren Baş, "Artık yeter, bu son olsun da demek zorundayız. 2026 yılındayız, yani bilimin, teknolojinin bu denli ilerlediği bir çağda depremin bir kader planı veya fıtrat olmadığının, depremle hayatını kaybetmenin göz göre göre gelen bir cinayet, bir yönetim krizi olduğunun herhalde hepimiz farkındayız. 2026 yılında depremin bir ölüm nedeni olmadığını, olamayacağını aslında hepimiz gayet iyi biliyoruz." diye konuştu.

Depremde yakınlarını kaybedenleri asla unutmayacaklarını ve adalet mücadelesine devam edeceklerini vurgulayan Baş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aradan yıllar geçmiş, insanlar hala evlerine yerleşememişler, sadece imaj düzeltmeye çalışan bir iktidar var. Tayyip Erdoğan gelecek diye yolları asfaltlayan, bir caddeyi düzelten, arka sokaklarda insanların çamurlar içerisinde elektriksiz, susuz yaşamaya devam etmesine neden olan bir iktidar var."

Yoksulluk sınırının 100 bin lirayı aştığını aktaran Baş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Herkesi yoksul ettiler. Herkesi yoksul etmeyi başardılar. Eskiden, 'çalışan insan aç kalmaz' denirdi. Şimdi Türkiye'de artık literatüre yeni bir kavram girdi, 'çalışan yoksulluğu' diye bir şey oldu. Çalışan yoksullar ülkesi olduk biz. Bir işte çalıştığı halde yoksul olanların oranı her geçen gün artıyor. İnsanlar daha çok çalışıyor, daha çok çalıştıkça daha çok yoksullaşıyor."

Kaynak: AA

