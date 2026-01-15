Türkiye'de 325 Bin Güvenlik Görevlisi Çalışıyor

Türkiye'de kamu ve özel sektörde 325 bin 707 özel güvenlik görevlisi aktif olarak çalışıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, özel güvenlik hizmetleri eğitimden istihdama, kişi korumadan tesis güvenliğine kadar geniş bir alanda yürütülürken, ülke genelinde yaygın ve kurumsal bir yapı oluşturuyor.

Türkiye genelinde özel güvenlik alanında kurumsal yapı da geniş bir kapsama sahip bulunuyor. Bu çerçevede 631 özel güvenlik eğitim kurumu, 1327 özel güvenlik şirketi ve 66 alarm izleme merkezi faaliyet gösteriyor.

Yurt genelinde 84 bin 909 yer için özel güvenlik izni bulunurken, özel güvenlik hizmetleri tesis, alan ve kişi bazlı farklı ihtiyaçlara göre şekilleniyor.

Geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip kişi sayısı 850 bin 292 olarak kayıtlara geçerken, bu kişilerin tamamı fiilen görev yapmıyor. Kimlik kartı sahiplerinin 570 bin 334'ü silahlı, 279 bin 958'i ise silahsız statüde yer alıyor.

Aktif olarak çalışan 325 bin 707 özel güvenlik görevlisinin 170 bin 182'si kamu kurumlarında, 155 bin 525'i ise özel sektörde istihdam ediliyor. Veriler, özel güvenlik personelinin hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde yaygın biçimde görev aldığını ve güvenlik hizmetlerinin farklı alanlara dengeli şekilde yayıldığını ortaya koyuyor.