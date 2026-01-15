Türkiye'de 325 Bin Güvenlik Görevlisi Çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye'de 325 Bin Güvenlik Görevlisi Çalışıyor

15.01.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de aktif 325 bin 707 özel güvenlik görevlisi, kamu ve özel sektör arasında dengeli dağılıyor.

Türkiye'de kamu ve özel sektörde 325 bin 707 özel güvenlik görevlisi aktif olarak çalışıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, özel güvenlik hizmetleri eğitimden istihdama, kişi korumadan tesis güvenliğine kadar geniş bir alanda yürütülürken, ülke genelinde yaygın ve kurumsal bir yapı oluşturuyor.

Türkiye genelinde özel güvenlik alanında kurumsal yapı da geniş bir kapsama sahip bulunuyor. Bu çerçevede 631 özel güvenlik eğitim kurumu, 1327 özel güvenlik şirketi ve 66 alarm izleme merkezi faaliyet gösteriyor.

Yurt genelinde 84 bin 909 yer için özel güvenlik izni bulunurken, özel güvenlik hizmetleri tesis, alan ve kişi bazlı farklı ihtiyaçlara göre şekilleniyor.

Geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip kişi sayısı 850 bin 292 olarak kayıtlara geçerken, bu kişilerin tamamı fiilen görev yapmıyor. Kimlik kartı sahiplerinin 570 bin 334'ü silahlı, 279 bin 958'i ise silahsız statüde yer alıyor.

Aktif olarak çalışan 325 bin 707 özel güvenlik görevlisinin 170 bin 182'si kamu kurumlarında, 155 bin 525'i ise özel sektörde istihdam ediliyor. Veriler, özel güvenlik personelinin hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde yaygın biçimde görev aldığını ve güvenlik hizmetlerinin farklı alanlara dengeli şekilde yayıldığını ortaya koyuyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Türkiye, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de 325 Bin Güvenlik Görevlisi Çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Aydın’da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı Aydın'da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi! Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı

11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:49
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
11:21
Hakan Çakır davasında adliye karıştı Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
11:19
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani’nin akıbeti belli oldu
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
11:15
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında gerginlik
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 12:24:27. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de 325 Bin Güvenlik Görevlisi Çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.