Türkiye'de ABD-İran Görüşmesi Fırsat

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasında olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere Türkiye'de yapılacak görüşmenin "nadir bir fırsat" olduğunu söyledi.

ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yapan Toiu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı etiketleyerek, ABD ile İran'ın olası Türkiye görüşmesini değerlendirdi.

Toiu, "Türkiye'de planlanan ABD-İran görüşmesi gergin bir dönemde gerçekleşen nadir bir fırsat. Sorunlar önemli düzeyde devam etse de diplomatik ilişkiler gerilimleri azaltmak, bölgede kalıcı güvenliği ve istikrarı sağlamak için yol açmalıdır. Bu önemli görüşmenin daha barışçıl bir geleceğe katkıda bulunacağına içtenlikle inanıyorum." ifadesini kullandı.

"En iyi senaryo"

ABD merkezli Axios haber platformunun, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Witkoff ve Erakçi'nin olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere 6 Şubat'ta İstanbul'da görüşeceği ileri sürülmüştü.

Haberde, "Türkiye, Mısır ve Katar'ın son birkaç gündeki diplomatik çabalarının bir sonucu" olarak nitelendirilen görüşmenin "en iyi senaryo" olduğu ancak gerçekleşene kadar "hiçbir şeyin kesinleşmediği" savunulmuştu.

Haziran 2025'ten sonra ilk görüşme

İran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından söz konusu görüşme ile ABD'li ve İranlı yetkililer ilk kez bir araya gelecek.

Erakçi, İran'daki devrimin 47. yıl dönümü münasebetiyle başkent Tahran'da devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesinde 2 Şubat'ta yaptığı konuşmada, İran'ın diplomasiye hazır olduğunu belirterek, "Ancak diplomasi, baskı, yıldırma ve güç kullanımıyla bağdaşmaz. Sonuçlarının yakında ortaya çıkmasını umuyoruz." demişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Trump'ın müzakere teklifine yanıt verilmesi yönündeki talepleri dikkate aldıklarını belirterek, müzakerelerin başlaması için Erakçi'ye talimat verdiğini bildirmişti.