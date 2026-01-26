Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 901 bin 926 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 886 bin 962 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 640 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 32 bin 368 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 901 bin 926 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 886 bin 962 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,2 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,7 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,4 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 704 megavatsaat elektrik ihracatı, 742 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.