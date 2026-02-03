Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 14 bin 641 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 6 bin 556 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 835 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 528 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 14 bin 641 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 6 bin 556 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,9 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,6 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 17,7 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 798 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 713 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.