Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

03.02.2026 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün Türkiye'de 1 milyon 14 bin 641 MWh elektrik üretildi, 1 milyon 6 bin 556 MWh tüketildi.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 14 bin 641 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 6 bin 556 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 835 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 528 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 14 bin 641 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 6 bin 556 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,9 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,6 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 17,7 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 798 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 713 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek

11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:00
Özlem Gürzel’in “Kimsenin evinde basılmadım“ çıkışı belediye meclisini karıştırdı
Özlem Gürzel'in "Kimsenin evinde basılmadım" çıkışı belediye meclisini karıştırdı
10:45
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
10:28
Fatih Ürek’in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar Daha ölmeden neler yapmışlar neler
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler
10:22
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 11:39:18. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.