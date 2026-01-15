Türkiye'de Kitap Üretimi 407 Milyonu Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Türkiye'de Kitap Üretimi 407 Milyonu Geçti

Türkiye\'de Kitap Üretimi 407 Milyonu Geçti
15.01.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kenan Kocatürk, 2025'te Türkiye'nin 407 milyon kitap ürettiğini ve yeni kitap sayısının arttığını açıkladı.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, geçen yıl Türkiye'de 407 milyon 777 bin 284 kitap üretildiğini belirtti.

Kocatürk, Çukurova 18. Kitap Fuarı'nda, AA muhabirine, yayıncılık sektörünün her şeye rağmen ayakta kaldığını söyledi.

Türkiye'nin kitap üretimiyle dünyada öne çıktığını ifade eden Kocatürk, "Yeni kitap yayınlamada geçen seneyi aştık. Geçen sene Türkiye'de 90 bin civarında yeni kitap yayınlanıyordu, 2025'te bu 100 binin üzerine çıktı. Türkiye yeni kitap üretiminde dünyada belki de ilk 5'in içine girdi." diye konuştu.

Kocatürk, artan maliyetlerden dolayı yayıncılık sektöründe sıkıntılı bir dönemin yaşandığını belirtti.

Üretim adetlerinin azaldığını dile getiren Kocatürk, şöyle konuştu:

"2024 yılında 413 milyon 860 bin 263 kitap üretilmiş. 2025 yılında 407 milyon 777 bin 284 kitap üretildi. Bu kitaplar 48 sayfanın üzerinde olan bandrol yapıştırdığımız kitaplar. Ayrıca 48 sayfanın altında bandrol yapıştırmadığımız 100 milyon çocuk kitabı ve Milli Eğitim Bakanlığının dağıttığı 200 milyon kitabı da eklediğimizde yaklaşık 700 milyon kitap üretmiş oluyoruz."

Kocatürk, üretim nüfusa bölündüğünde kişi başına 8,2 kitap düştüğünü belirtti.

Türk edebiyatının seçkin eserlerini uluslararası fuarlarda tanıtmak istediklerini vurgulayan Kocatürk, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme projesinden verdiği destekle, eserlerin tanıtılmasını ve telif haklarının dünyaya satılmasını sağlamak istiyoruz. 2025'te yaklaşık 2,5 milyon dolarlık telif ihracatı yapıldığına dair elimizde bir kayıt var. Bunu daha ileriye taşımak ve uluslararası kitap fuarlarına katılarak bu telif anlaşmalarını artırmak hedeflerimizden bir tanesi."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Edebiyat, Türkiye, Ekonomi, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye'de Kitap Üretimi 407 Milyonu Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Aydın’da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı Aydın'da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi! Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı

11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:49
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
11:21
Hakan Çakır davasında adliye karıştı Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
11:19
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani’nin akıbeti belli oldu
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
11:15
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında gerginlik
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 12:23:10. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de Kitap Üretimi 407 Milyonu Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.