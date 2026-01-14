Türkiye\'de OSB Sayısı 373\'e Ulaştı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2002 yılında 191 olan organize sanayi bölgesi (OSB) sayısının bugün 373'e ulaştığını duyurdu.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin planlı sanayi alanlarını büyütmeye, üretim altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. 3 yeni organize sanayi bölgemiz şehirlerimize, milletimize hayırlı olsun; Elazığ Kovancılar OSB, Kastamonu Araç İhsangazi OSB, Kırıkkale Balışeyh OSB. 2002 yılında 191 olan OSB sayımız bugün 373'e ulaştı. 2 milyon 700 bin emekçimiz OSB'lerde çalışıyor. Sanayide yeni hamlelerle ülkemizin dört bir yanını yatırımlarla buluşturmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.