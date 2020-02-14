Türkiye'de son 10 yılda evlenme oranı dörtte bir düştü; Avrupa'da durum ne?

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 14 Şubat "Sevgililer Günü" nedeniyle ülkelerin 2018 yılında her bin kişilik nüfusuna karşılık gelen evlenme oranlarını yayınladı.



AB üyesi 28 ülkede ortalama evlenme oranı binde 4,4 seviyesindeyken, Türkiye'de 2018 yılında yeni evlilerin oranı binde 6,8 oldu. Fakat bir yıl öncesinde bu oran 7.1 idi. Buna rağmen Türkiye'de evlenenlerin oranı AB üyesi 26 ülkeyi geçiyor.