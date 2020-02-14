Türkiye'de son 10 yılda evlenme oranı dörtte bir düştü; Avrupa'da durum ne? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'de son 10 yılda evlenme oranı dörtte bir düştü; Avrupa'da durum ne? - Son Dakika Dünya

Türkiye'de son 10 yılda evlenme oranı dörtte bir düştü; Avrupa'da durum ne?

6 saat önce

Avrupa İstatistik Ofisi, 14 Şubat "Sevgililer Günü" nedeniyle ülkelerin 2018 yılında her bin kişilik nüfusuna karşılık gelen evlenme sayılarını yayınladı. Türkiye, birçok ülkeyi geride bırakırken, yıllara göre evlenme oranında ciddi bir düşüş gözlemlendi

Türkiye'de son 10 yılda evlenme oranı dörtte bir düştü; Avrupa'da durum ne?, System.String[]

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 14 Şubat "Sevgililer Günü" nedeniyle ülkelerin 2018 yılında her bin kişilik nüfusuna karşılık gelen evlenme oranlarını yayınladı.


AB üyesi 28 ülkede ortalama evlenme oranı binde 4,4 seviyesindeyken, Türkiye'de 2018 yılında yeni evlilerin oranı binde 6,8 oldu. Fakat bir yıl öncesinde bu oran 7.1 idi. Buna rağmen Türkiye'de evlenenlerin oranı AB üyesi 26 ülkeyi geçiyor.

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Sevgililer Günü, 14 şubat, Türkiye, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:17 
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