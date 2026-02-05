Türkiye'de güvenlik güçleri 116 bin 341 yaka kamerasını aktif olarak kullanıyor - Son Dakika
Türkiye'de güvenlik güçleri 116 bin 341 yaka kamerasını aktif olarak kullanıyor

05.02.2026 17:23
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, "Bugün ülke genelinde Emniyet Genel Müdürlüğünde 65 bin 104, Jandarma Genel Komutanlığında 50 bin, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 1237 yaka kamerası aktif olarak kullanılmaktadır." dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Türkiye genelinde 116 bin 341 yaka kamerasının aktif olarak kullanıldığını ve bu teknolojinin güvenlik güçlerinin hesap verebilirliğini artırdığını belirtti. 2025 verilerine göre Kolluk Şikayet Bürolarında gerçekleştirilen işlemler ile disiplin süreçlerinin etkinliğine vurgu yapıldı.

Temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a gelen Sağlam, Valilikte, Vali Mustafa Fırat Taşolar ile bir araya geldi. Sağlam, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kolluk Gözetim Komisyonuna ilişkin bilgi verdi. Kolluk Gözetim Sistemi'nin, 6713 sayılı Kanun ile hayata geçirildiğinin altını çizen Sağlam, "Ülke genelinde bugün itibarıyla 1007 Kolluk Şikayet Bürosu faaliyettedir. Bu bürolarda 2 bin 851 personel görev yapmaktadır. Iğdır ilinde ise Valilik ve 3 kaymakamlıkta kurulu bulunan Kolluk Şikayet Bürolarında toplam 12 personel, sürecin etkin, düzenli ve kesintisiz yürütülmesi için çalışmaktadır." diye konuştu.

"21 BİN 649 ŞİKAYET KAYDININ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR"

Kolluk Şikayet Bürolarına ilişkin istatistiksel verilere de değinen Sağlam, "2025 yılında Türkiye geneli kayıt sayısı 67 bin 226 olup bunların 47 bin 577'si sonuçlanmıştır. 21 bin 649 kaydın ise işlemleri devam etmektedir. Iğdır ili özeline bakıldığında 2025 yılında toplam kayıt sayısı 242 olup bunların 177'si sonuçlanmıştır, 65 kaydın ise işlemleri devam etmektedir. 2025'te Iğdır'da yürütülen araştırma ve disiplin soruşturmaları sonucunda 110 kolluk personeline farklı türlerde disiplin cezası uygulanmıştır." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE GÜVENLİK GÜÇLERİ 116 BİN 341 YAKA KAMERASINI AKTİF KULLANIYOR"

Kolluk denetiminde teknolojinin de etkin bir şekilde kullanıldığını aktaran Sağlam, şöyle devam etti: "Teknolojinin etkin kullanılması, günümüzde güvenliğin ve hesap verebilirliğin ayrılmaz bir unsuru haline gelmiştir. Bu çerçevede yaka kameraları hem vatandaşlarımız hem de kolluk personelimiz açısından şeffaflığın, güvenin ve adaletin somut bir teminatı olarak öne çıkmaktadır. Bugün ülke genelinde Emniyet Genel Müdürlüğünde 65 bin 104, Jandarma Genel Komutanlığında 50 bin, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 1237 yaka kamerası aktif olarak kullanılmaktadır. Iğdır özeline bakıldığında, emniyet birimlerimizde 65, jandarma birimlerimizde ise 138 yaka kamerasının fiilen kullanımda olduğunu memnuniyetle ifade etmek isterim."

Yaka kameraları sayesinde şikayetlerin daha objektif ve adil şekilde incelendiğini kaydeden Sağlam, "Aynı zamanda kolluk personelini de haksız ve mesnetsiz ithamlara karşı koruyan önemli bir güvencedir. Bununla birlikte bu uygulamanın sahadaki iletişim dilini olumlu yönde etkilediğini, vatandaşa karşı daha dikkatli, ölçülü ve saygılı bir yaklaşımın yerleşmesine katkı sunduğunu da gözlemlemekteyiz. Kolluk Gözetim Komisyonu olarak geçtiğimiz ağustos ayında, yaka kameralarının yaygınlaştırılmasına yönelik bir tavsiye kararı aldık. Bu uygulamanın ülke genelinde güçlenerek devam etmesi hem vatandaş memnuniyetini artıracak hem de kolluk teşkilatlarımızın kurumsal itibarını daha da pekiştirecektir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mehmet Sağlam, Teknoloji, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • n5685244 n5685244:
    bütün kamu çalişamkarimda yaka kamerası olmalı 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
