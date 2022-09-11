Türkiye'de Yılın Elektrikli Otomobili SKYWELL ET5 oldu! - Son Dakika
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Türkiye'de Yılın Elektrikli Otomobili SKYWELL ET5 oldu!

11.09.2022 19:53
Türkiye'de Yılın Elektrikli Otomobili SKYWELL ET5 oldu!

Türkiye’de ilk kez 2019 yılında TEHAD tarafından düzenlenen Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası’nın üçüncüsü, 10-11 Eylül 2022 tarihleri arasında, İstanbul’da gerçekleştirilirken, yılın elektrikli otomobili ödülü de sahibini buldu.

Türkiye'de ilk kez 2019 yılında TEHAD tarafından düzenlenen Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası'nın üçüncüsü, 10-11 Eylül 2022 tarihleri arasında, İstanbul'da gerçekleştirilirken, yılın elektrikli otomobili ödülü de sahibini buldu.

Bu yıl gerçekleştirilen etkinlikte ilk defa Türkiye'de Yılın Elektrikli Otomobili de halktan gelen oylarla kamuoyuna açıklanırken, bu prestijli ödülün sahibi Ulu Motor'un elektrikli araç markası SKYWELL'in ET5 modeli oldu.

SKYWELL CEO'su Mahmut Ulubaş

SKYWELL CEO'su Mahmut Ulubaş alınan ödülle ilgili yaptığı açıklamada, "SKYWELL olarak Türkiye'de gördüğümüz yoğun ilgi ve memnuniyetten mutluyuz. 2022 Türkiye'de Yılın Elektrikli Otomobili ödülünü ilk kazanan marka olduk. SKYWELL ET5; güçlü tasarımı, performanslı batarya teknolojisi, 520 km'ye çıkabilen menzili, yarı otonom sürüş ve akıllı özellikleriyle Avrupa ve Türkiye elektrikli otomobil pazarının önemli bir oyuncusu olmayı kısa sürede başardı. Bu ödül de hedeflerimize ulaşmada bizlere ekstra motivasyon oldu. SKYWELL ET5'e oy veren tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz" dedi.

Türkiye'de Yılın Elektrikli Otomobili SKYWELL ET5 oldu!

Ulu Motor, henüz birinci yılını doldurmadan 4 bin 500 adetin üzerinde bir sipariş alarak önemli bir başarıya da imza attı. Alınan siparişlerin teslimatlarını da gerçekleştirmeye başlayan markada hedef yıl sonuna kadar talebin tamamını karşılayabilmek olarak açıklandı.

Türkiye'de Yılın Elektrikli Otomobili SKYWELL ET5 oldu!

SKYWELL'in ilk stratejik SUV modeli: ET5

SKYWELL'in özellikle son 10 yılda elde ettiği yeni nesil enerjili araçlar alanındaki tecrübesi sonucunda üretilen ET5; güçlü görünümü, akıllı bağlantı sistemleri, NEDC verilerine göre 520 km'ye kadar çıkabilen menzili, otomatik sürüş destek sistemleri ve performansıyla öne çıkıyor. Güçlü tasarımını, yenilikçi lazer farları ve bagaj kapağını tamamen kaplayan "SKYWELL" yazılı fren ışıklarıyla destekleyen ET5, geniş bir iç hacim de sunuyor. ET5; 4698 mm uzunluğu, 1908 mm genişliği, 1696 mm yüksekliği ve 2800 mm'lik aks mesafesi ile geniş bir yaşama alanı sunuyor. 467 litrelik bagaj hacmi, koltuklar yatırıldığında 1141 litreye kadar çıkartılabiliyor. SKYWELL ET5, sunduğu 150 kW güç ile 0'dan 100 km/s hıza fabrika verilerine göre 7.9 saniyede ulaşabiliyor.

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Kaynak: Carmedya.com

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Son Dakika Otomobil Türkiye'de Yılın Elektrikli Otomobili SKYWELL ET5 oldu! - Son Dakika

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