TDP Genel Başkanı Sarıgül, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, gündemi değerlendirdi Açıklaması

26.09.2022 14:21

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İranlı Mahsa Emini'nin ölümünün ardından ülkede süren gösterilere ilişkin, "İranlı kadınların mücadelesi saygıdeğer bir mücadeledir.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İranlı Mahsa Emini'nin ölümünün ardından ülkede süren gösterilere ilişkin, "İranlı kadınların mücadelesi saygıdeğer bir mücadeledir. Laiklik, başörtüsü takmak isteyenin de takmak istemeyenin de garantisidir." dedi.

Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, Türkiye'nin dört bir yanında krizlerin ve savaşların yaşandığını belirtti.

İran'da 22 yaşındaki bir kadının ölümüyle başlayan gösterilerin sürdüğünü hatırlatan Sarıgül, "İranlı kadınların mücadelesi saygıdeğer bir mücadeledir. Laiklik, başörtüsü takmak isteyenin de takmak istemeyenin de garantisidir. Türkiye 57 Müslüman ülke arasında laik olan tek ülkedir. Bunun değerini bilmemiz lazım." diye konuştu.

1 Ekim'de yeni yasama yılının başlayacağını dile getiren Sarıgül, TBMM'ye çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

" EYT'liler için aralık ayını beklemeyin, yasayı hemen çıkarın. Öğretmenleri, ücretli, sözleşmeli, uzman, başöğretmen diye ayırmayın. Özel okul, devlet okulu demeyin, maaşlarını yoksulluk sınırının üstüne çıkarın. İnfaz koruma memurlarını 'emniyet hizmetleri' sınıfına dahil edin. Uzman çavuşlara kadro verin. Çiftçinin ve esnafın kredi faizlerini silin. Kira stopajını kaldırın. Çiftçiye ve esnafa ucuz elektrik ve akaryakıt verilmesini sağlayın. Esnafa sicil affı çıkarın. Halkımızın alım gücü kalmadı. Gelirleri, giderlerini karşılamaz oldu. Borçlarını borç alarak kapatıyorlar. Buna bir çare bulun. Askerlik yapanların SGK primlerini, devletin ödemesini sağlayın. Staj ve çıraklıkta geçen süreleri emeklilik hizmetine sayın. 20 bin engelli ataması yapın, kamudaki engelli istihdam kotasını yüzde 6'ya çıkarın. Gazi, engelli ve yaşlılık aylıklarını artırın. Çekte hapis cezasını kaldırın. Bir kereye mahsus ehliyet affı getirin."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TDP Genel Başkanı Sarıgül, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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