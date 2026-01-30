Türkiye'deki Kütüphaneler 39 Milyon Kişiye Hizmet Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye'deki Kütüphaneler 39 Milyon Kişiye Hizmet Verdi

30.01.2026 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılında Türkiye'deki halk kütüphaneleri, 39 milyondan fazla kişiye modern hizmet sundu.

TÜRKİYE'deki 1300 halk kütüphanesi, 2025 yılında 39 milyondan fazla kişi tarafından kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı halk kütüphanelerinin sayısı 2025 yılında artırıldı. Toplam 800 bin metrekare kapalı alana ulaşan halk kütüphanelerinde her yaş grubundan vatandaşa yönelik modern kütüphane hizmetleri sunuldu.

'33 BİNDEN FAZLA ETKİNLİK DÜZENLEDİK'

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, geçen yıl kütüphanelerde, okuma kültürünün gelişimine katkıda bulunacak çok sayıda kültürel, sanatsal ve edebi etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Geçen sene 1300'ün üzerindeki halk kütüphanemizde 33 binden fazla etkinlik düzenledik ve bu etkinliklere 1 milyon 900 binden fazla insanımız katıldı. Kitap koleksiyonlarımızın büyüklüğü 26 milyonu aştı. Üye sayımız 7,2 milyona ulaştı. Kullanıcı sayımız da 39 milyonu geçti. Bunlar hem kütüphanelerimize kazandırdığımız yeni niteliklerin hem de kütüphanelerimizin hizmet alanlarını hızla büyütmemizin güzel sonuçları. Üye sayılarımızın yaş dağılımlarını göz önünde bulundurduğumuzda bizi mutlu eden gelişmeler de var; 0-18, bebeklik, çocukluk ve gençlik dönemini ele aldığımızda üye sayımızın bu yaş grubunda 2,5 milyonu aştığını görüyoruz. 19-30 yaş grubunu da eklediğimiz zaman 3 milyon da burada üyemiz var. Genç ve çocuk yaş gruplarındaki üye sayımız 5,5 milyon. Bu; ülkemizde çocuklarımızın, gençlerimizin kitapla hemhal olması demek, okuma kültürünün gelişmesi bakımından da bizim mutlu eden veriler" dedi.

'3 BİNE YAKIN E-KİTABI ÜCRETSİZ SUNUYORUZ'

Halk kütüphanelerinde fiziksel kitapların ve koleksiyonların hızla büyüdüğünü ifade eden Beyoğlu, "Bir tarafta da dijital formatlardaki koleksiyonlarımız büyüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak e-Kitabım mobil uygulaması üzerinden 3 bine yakın güncel yayını ki bunun içinde edebiyat, kurgu eserleri de var, akademik araştırmalara temel oluşturacak eserler de var; 3 bin kitabı kullanıcılarımıza ücretsiz olarak sunuyoruz. Bunun dışında görme engelli vatandaşlarımız için 'Konuşan kitaplık' uygulamamız üzerinden şu an itibarıyla 7 bin 500 sesli kitabımızı sunabiliyoruz. İşitme engelli vatandaşlarımız için 'Kitap Artı' uygulaması üzerinden video kitaplarımızı hizmete sunuyoruz ve bu dijital koleksiyon varlıklarımızı son dönemde hızla geliştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Ayrıca bu yıl açılacak çok sayıda yeni kütüphane olduğunu belirten Beyoğlu, " Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hizmet verdiği halk kütüphanelerinin toplam kapalı kullanım alanını 2026 yılı sonu itibarıyla 1 milyon metrekareye çıkarmaya çalışıyoruz ki bu dünya standartlarında da oldukça iyi bir yere geleceğimizin işareti olacak" dedi.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: DHA

Türkiye, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'deki Kütüphaneler 39 Milyon Kişiye Hizmet Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
“Gezmeye“ diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı "Gezmeye" diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı
’’İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı’’ iddiaları yalanlandı ''İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı'' iddiaları yalanlandı
2 gündür haber alınamıyordu Cansız bedeni bulundu 2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu
Trabzonspor, Fenerbahçe’nin eski golcüsünü aldı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Umutları elinden alınan kız çocukları: Haberi duyunda çaresizce gözyaşlarına boğuldular Umutları elinden alınan kız çocukları: Haberi duyunda çaresizce gözyaşlarına boğuldular

13:30
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
13:22
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:03
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 14:27:32. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'deki Kütüphaneler 39 Milyon Kişiye Hizmet Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.