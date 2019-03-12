Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Gambiya'ya Protokol Eğitimi

Türkiye'den Gambiya'ya Protokol Eğitimi

1 saat önce

Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan Gambiya'ya protokol eğitimi verdi.

Türkiye'den Gambiya'ya Protokol Eğitimi, System.String[]
Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan Gambiya'ya protokol eğitimi verdi.

Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdür Yardımcısı Emre Zeki Karagöl öncülüğünde başkent Banjul'a gelen Türk heyeti tarafından 2 gün boyunca 58 Gambiyalı yetkiliye protokol eğitimi verildi.

Eğitimin kapanış programında konuşan Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer, Türkiye'nin başarılı bir zirve düzenlemesi için Gambiya'ya yardımının devam edeceğini belirtti.

Türkiye'nin daha önce İİT Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığını anımsatan Yüceer, "İİT Zirvesi, dünyanın en büyük etkinliklerden biridir. Bu etkinliğin başarılı geçmesi için tecrübelerimizi Gambiyalı kardeşimizle paylaşmaya hazırız." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdür Yardımcısı Karagöl de 2 gün boyunca 18 farklı toplantıya katılarak tecrübelerini paylaştıklarını kaydetti.

Gambiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Salimatta Touray ise Türk hükümetine şükranlarını sunarak, "İİT Zirvesi'ne doğru gidiyoruz ve Gambiya'nın en iyisini yapmasını istiyoruz. Protokolümüz daha yeni olgunlaşmaya başladı, o yüzden katılımcıları bu eğitimden yararlanmaya teşvik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye geçen hafta da 30 Gambiya polisine açıklama ve görüşme analizi eğitimi vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 08:09 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Gambiya, Güncel
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