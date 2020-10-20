Türkiye'den İdlib'e 7 tır insani yardım gönderildi - Son Dakika

Türkiye'den İdlib'e 7 tır insani yardım gönderildi

20.10.2020 11:49
Türkiye'den İdlib'e 7 tır insani yardım gönderildi, System.String[]

Türkiye'deki çeşitli yardım kuruluşları tarafından Suriye'nin İdlib bölgesine 7 tır insani yardım ulaştırıldı.

Türkiye'deki çeşitli yardım kuruluşları tarafından Suriye'nin İdlib bölgesine 7 tır insani yardım ulaştırıldı.

Çeşitli illerden gönderilen, içerisinde un, su ve kuru gıdanın yer aldığı 7 tır yardım, Suriye'ye gönderilmek üzere Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırına getirildi.

Buradan Suriye'ye sevk edilen yardım malzemeleri, İdlib kırsalında kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda yaşayan ailelere dağıtıldı.

Türkiye, Suriye, İdlib, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'den İdlib'e 7 tır insani yardım gönderildi - Son Dakika

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