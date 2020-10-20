Türkiye'den İdlib'e 7 tır insani yardım gönderildi - Son Dakika

Türkiye'deki çeşitli yardım kuruluşları tarafından Suriye'nin İdlib bölgesine 7 tır insani yardım ulaştırıldı.
Çeşitli illerden gönderilen, içerisinde un, su ve kuru gıdanın yer aldığı 7 tır yardım, Suriye'ye gönderilmek üzere Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırına getirildi.
Buradan Suriye'ye sevk edilen yardım malzemeleri, İdlib kırsalında kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda yaşayan ailelere dağıtıldı.
- Kaynak: AA
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