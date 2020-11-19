Türkiye'den 'Lota Kasırgası'nın vurduğu ülkelere geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Lota Kasırgası'nın vurduğu ülkelere, yaşanan can kayıpları ve oluşan hasar nedeniyle geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde etkili olan Lota Kasırgası'nın, Nikaragua, Honduras, El Salvador, Panama, Kolombiya, Kosta Rika ve Belize'de can kaybı ile maddi hasara yol açtığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost bölge ülkelerine ve halklarına geçmiş olsun dileklerimizi ve taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.