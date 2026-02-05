Türkiye'den Nijerya'ya Terör Saldırısı Kınaması

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Nijerya'nın Kwara eyaletinde meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından dolayı üzüntü duyulduğu belirtilerek, saldırı kınandı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Nijerya'nın Kwara eyaletinde meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından ötürü derin üzüntü duyuyoruz. Bu menfur saldırıyı güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Nijerya'ya destek olmaya devam edecektir."
