Türkiye'den Nijerya'ya Terör Saldırısına Kınama

05.02.2026 19:23
Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Kwara eyaletindeki terör saldırısını kınadı ve destek sözü verdi.

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Kwara eyaletinde meydana gelen terör saldırısını güçlü şekilde kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nijerya'nın Kwara eyaletinde meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından ötürü derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

"Bu menfur saldırıyı güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin, terörle mücadelesinde Nijerya'ya destek olmaya devam edeceği kaydedildi.

Nijerya'nın Kwara eyaletinde 3 Şubat'ta silahlı grupların düzenlediği saldırılarda 170 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

