Türkiye'den Yemen'e Yardım Eli

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, "Uzat Elini Yemen Ölüyor" yardım kampanyası kapsamında ülkedeki bin aileye gıda paketi yardımı yaptı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, "Uzat Elini Yemen Ölüyor" yardım kampanyası kapsamında ülkedeki bin aileye gıda paketi yardımı yaptı.



Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir haftadır Yemen'de yardım çalışması yürüttüklerini dile getirdi.



Yemen'de 5 ayrı proje gerçekleştirdiklerini ifade eden Bulut, "Bin aileye bir ay yetecek gıda kolisi dağıttık. Bebekler için mama, süt dağıttık. Temiz su verdik. Hijyen paketleri dağıttık. 3 milyon insan, elverişsiz şartlarda yaşıyor. Ağaç dallarından, otlardan yaptıkları yerlerde yaşıyor." dedi.



Bulut, Anadolu insanı gibi misafirperver ve cömert olan Yemen halkının, Türkiye'yi çok sevdiğini dile getirdi.



Yemen'e gıda yardımlarının artması çağrısında bulunan Bulut, şunları kaydetti:



"400 bin çocuk, Husilerin işgal ettiği topraklarda ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. 10 bin insan açlık sınırında yaşıyor. Yardımlar sayesinde insanlar hayatını devam ettirebiliyor. Sürdürülebilir yardım lazım. Yardımlar devam etmezse insanlar çok uzun yaşayamaz. Dünya, Yemen'deki savaştan yeterince bilgi alamıyor. İnternet, telefon şebekeleri çekmiyor. Çoğu yerde bu imkanlar da mevcut değil. Biz elimizden geldiğince kampanyalarımıza devam edeceğiz. "



Memur-Sen Gaziantep İl Başkanı Ahmet Gök de Yemen'de yaşanan acılara dikkati çekerek, yardım çağrısında bulundu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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