Türkiye Diyanet Vakfı, Kazakistan'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı - Son Dakika

NUR Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kurban Bayramı'nın ilk günü Kazakistan'ın çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahibi 2 bin aileye kurban eti dağıttı.

TDV, bu yılki "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlendiği kurban kampanyası kapsamında Kazakistan'da 58 büyükbaş satın aldı.

Bayramın ilk günü başta başkent Nur Sultan olmak üzere Almatı, Çimkent, Aktau, Atırau ve Taraz şehirlerinde 406 hisse kurban eti dağıtıldı.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği Görevlisi Adilbek Bekbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah bayram namazı sonrası ülke genelinde aynı anda kurban kesimleri başlatıldı. Gün içinde de toplamda 2 bin aileye kurban eti dağıttık." dedi.

Bekbolat, kurbanlıkların özellikle ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldığını belirterek, "Dağıtım esnasında genellikle çok çocuklu ve tek başına yaşayan annelere ve görme engelli ailelere öncelik veriyoruz. Bunun yanı sıra medreselere de bir kısmını gönderiyoruz. Bu vesileyle kurbanlıklarını teslim alan ailelerin Türkiye'ye çok selamı var ve teşekkür ediyorlar." ifadesini kullandı.