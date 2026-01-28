Türkiye, Dünya Gençler Pateni Şampiyonası'nda

Milli sporcuların da madalya mücadelesi vereceği Dünya Gençler Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası, ABD'de yapılacak.
Türkiye Buz Pateni Federasyonuna göre Salt Lake City kentinde düzenlenen organizasyon 1 Şubat Pazar gününe kadar sürecek.
Şampiyonada Türkiye'yi milli sporcular Muhammed Bozdağ, Yusuf Miraç Uludağ, Muhammet Doğukan Erdoğan, Berat Efe Dal, Nisa Nur Fidan ve Derya Karadağ temsil edecek.
