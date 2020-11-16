Türkiye Ekonomisine Ergaz enerjisi

Türkiye enerji sektörünün köklü kuruluşu Ergaz'ın akaryakıt sektöründeki genç ve dinamik markası Bluepet, Doğu Anadolu Bölgesinde akaryakıt depolama ve karadolum terminali kurdu.

1978 yılında Erzurum'dan yola çıkarak Türkiye'nin milli bir markası haline gelen Ergaz, yeni markası Bluepet ile akaryakıt dağıtım sektöründe büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesinde planlanmış 26.000 m3 kapasiteli, 60.000.000 TL 'lik yatırımın 1.Etabı olan "Akaryakıt Depolama ve Karadolum Terminali" hizmete açıldı....

Üreten ve Türk insanına güvenen Ergaz, güzel hikayesine, güzel şehir Erzurum'da yeni bir sayfa daha ekliyor. Yarım asırlık geçmişiyle Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları arasındaki ERGAZ, filizlendiği toprakları yepyeni bir yatırıma daha kavuşturdu. Batıdan doğuya enerji transferi ve depolamada ana merkezlerden biri olacak terminalini hayata geçirdi.

Yarım asır önce bölgenin tüp gaz sıkıntısının giderilmesi noktasında, Doğu Anadolu Bölgesinin LPG sektöründeki ilk ve en büyük yatırımını yapan ERGAZ GRUP 'un, BLUEPET markasıyla hayata geçirdiği Depolama ve Kara Dolum Terminali de, bu kapsamda Akaryakıt Sektöründe özel sektörün yaptığı ilk ve en büyük yatırım olma özelliğini taşıyor.

Bluepet, akaryakıtta yeni tercih olacak

Konu hakkında bilgi veren Ergaz Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Abubekir Yağız, "Bölge ekonomisine olumlu katma değer sağlayacak olan bu akaryakıt depolama terminali, akaryakıt satış istasyonları için nakliye bedeli başta olmak üzere önemli avantajlar sağlayacak. Yatırımımız, Türkiye'ye Doğu Anadolu Bölgesi'ne ve Milletimize hayırlı olsun "dedi.

Yarım asırlık geçmişi ile Ergaz, sunduğu kaliteli ürün ve hizmetlerle müşterilerinin takdirini kazanmış Türkiye'nin öncü markalarından biri konumunda. Ergaz Ailesi'nin en genç ve dinamik üyesi Bluepet'te, bu güç ile akaryakıt sektöründe farkındalık oluşturuyor.

Bluepet, henüz çok genç bir marka olmasına karşın sektöründe ayrıcalıklı bir yer edindi. Türk enerji sektörünün 'Yerli Sermayesi' Ergaz'dan aldığı kurumsal kültürü insana, yasalara, müşteri memnuniyetine saygı misyonu ile Bluepet, güçlü bir şekilde büyümeye devam ediyor. Akaryakıt Depolama ve Karadolum Terminali'nin hizmete girmesiyle Bluepet, sektörde güçlü ve kararlı bir duruş sergileyerek, ekonomiye katkı sağlamış olacak. - ERZURUM