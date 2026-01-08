Türkiye-Endonezya Savunma Toplantısı - Son Dakika
Türkiye-Endonezya Savunma Toplantısı

08.01.2026 14:18
Türkiye ile Endonezya arasında siyasi, savunma ve güvenlik alanlarındaki iş birliğini bütüncül bir bakışla ele almak amacıyla iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla Ankara'da toplantı düzenlenecek.

Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'in katılımıyla 9 Ocak tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun başkanlığında 12 Şubat 2025'te Endonezya'da yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısında ortak toplantı düzenlenmesi konunda mutabakata varılmıştı.

İlişkilerin stratejik boyutları ele alınacak

Toplantının Türkiye-Endonezya ilişkilerinin siyasi, savunma ve güvenlik, savunma sanayii, ekonomi ve ticaret gibi stratejik boyutlarının bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesine imkan sağlaması hedefleniyor. Bu kapsamda özellikle savunma sanayii alanında iki ülke arasında son dönemde kaydedilen gelişmelerin ele alınması, ortak üretim, teknoloji transferi, eğitim ve kapasite geliştirme başlıklarında iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımların değerlendirilmesi öngörülüyor. Toplantı kapsamında bir ortak bildirinin kabul edilmesi planlanıyor. Ortak bildiride, ikili ilişkilerin gündemindeki konuların yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselelere de değinilmesi bekleniyor.

Bölgesel ve küresel gelişmeler masada olacak

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı'nda ve Endonezyalı mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde, liderler düzeyinde ortaya konulan karşılıklı siyasi iradenin siyasi, ekonomik, savunma ve güvenlik alanlarında iş birliğinin geliştirilmesine ivme kazandırdığını vurgulaması öngörülüyor. Fidan'ın ayrıca ikili ticaret hacminin 10 milyar dolar seviyesine çıkarılmasının stratejik hedef olmaya devam ettiğini dile getirmesi, bu hedef doğrultusunda altyapı, enerji, ulaştırma, dijitalleşme, yapay zeka, yüksek teknoloji ve helal gıda gibi alanlarda somut adımlar atılabileceğini ifade etmesi bekleniyor.

Kaynaklar Bakan Fidan'ın görüşmelerde kalkınma iş birliği kapsamında üçüncü ülkelerde hayata geçirilebilecek ortak projelere dikkat çekmesinin beklendiğini belirtirken, Gazze'deki süreç hakkında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyesi olan Türkiye ile Endonezya arasındaki yakın eş güdümün sürdürülmesinin öneminin de vurgulanması öngörülüyor. Bakan Fidan'ın ayrıca Suriye'deki durum, Rusya-Ukrayna savaşı, Somali ve Sudan'daki gelişmeler ile Libya ve Myanmar dahil olmak üzere Asya-Pasifik bölgesindeki küresel ve bölgesel güvenliği ilgilendiren meseleler hakkında Türkiye'nin görüşlerini aktarması bekleniyor.

Çok taraflı platformlarda iş birliği vurgusu

Görüşmelerde Türkiye ve Endonezya'nın Birleşmiş Milletler, İİT, G20, ASEAN, MIKTA ve D-8 gibi çok taraflı platformlardaki iş birliğinin de ele alınacağı kaydedildi. Bu çerçevede Türkiye'nin "Yeniden Asya Girişimi" ile bölgenin barış ve refahına katkı sağlamayı, çok boyutlu ortaklıkları derinleştirmeyi ve sürdürülebilir istikrarı desteklemeyi hedeflediğinin vurgulanması, ASEAN Diyalog Ortaklığı girişimine yönelik Endonezya'nın çabaları ve desteğinden duyulan memnuniyetin dile getirilmesi bekleniyor.

Türkiye-Endonezya ilişkileri

İki ülke, tanklar, zırhlı araçlar, muhrip deniz araçları, füze sistemleri ile silahlı ve silahsız insansız hava ve deniz araçlarının ortak üretiminde iş birliğine devam ediyor. Endonezya ile Türkiye arasında imzalanan 48 adet KAAN Milli Muharip Uçağı ile 2 adet İstif Sınıfı Fırkateyne ilişkin sözleşmeler, savunma sanayii alanındaki ilişkilerin devamlılığını ortaya koyuyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

