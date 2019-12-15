Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları İzmir'de koşuldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları İzmir'de koşuldu - Son Dakika Spor

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları İzmir'de koşuldu

6 saat önce

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, İzmir'de gerçekleştirilen 4. ayak yarışlarıyla tamamlandı.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları İzmir'de koşuldu, System.String[]

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, İzmir'de gerçekleştirilen 4. ayak yarışlarıyla tamamlandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından Titus Feronia Motor ve Doğa Sporları Kulübünde ev sahipliğinde İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen yarışlara 72 sporcu katıldı.

Kategorilerinde dereceye girenler şöyle:

Enduro

GP: 1. Bayram Uysal, 2. Erdem Toraydın, 3. Saban Özdemir


E1: 1. Sinan Memnun, 2. Gökhan Kart, 3. İbrahim Ercansungur


E2: 1. Ahmet Okatan


E3: 1.. Bayram Uysal, 2. Cemil Yurt, 3. Mehmet Okuyan


EB: 1. Erdem Toraydın, 2. Saban Özdemir, 3. Hakan Tosun


EG: 1. Muhammet Çetin, 2. Doğukan Duraman, 3. Kadirhan Kocabaş


EC: 1. Berkant Karademir, 2. İbrahim Duraman, 3. İbrahim Ethem Keskin


EV: 1. Nazmi Malkoç, 2. İbrahim Bozkurt, 3. Erdem Gülüş


ATV

S1: 1. Yiğit Anıl Arseven, 2. Hüseyin Can Şimşek, 3. Recep Yatgın

S2 ve GP: 1. Ahmet Özgül, 2. Mustafa Taşkın, 3. Emre Muharrem Sağlam

Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 07:14 Kaynak: AA
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