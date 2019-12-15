Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları İzmir'de koşuldu

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, İzmir'de gerçekleştirilen 4. ayak yarışlarıyla tamamlandı.
Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından Titus Feronia Motor ve Doğa Sporları Kulübünde ev sahipliğinde İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen yarışlara 72 sporcu katıldı.
Kategorilerinde dereceye girenler şöyle:
Enduro
GP: 1. Bayram Uysal, 2. Erdem Toraydın, 3. Saban Özdemir
E1: 1. Sinan Memnun, 2. Gökhan Kart, 3. İbrahim Ercansungur
E2: 1. Ahmet Okatan
E3: 1.. Bayram Uysal, 2. Cemil Yurt, 3. Mehmet Okuyan
EB: 1. Erdem Toraydın, 2. Saban Özdemir, 3. Hakan Tosun
EG: 1. Muhammet Çetin, 2. Doğukan Duraman, 3. Kadirhan Kocabaş
EC: 1. Berkant Karademir, 2. İbrahim Duraman, 3. İbrahim Ethem Keskin
EV: 1. Nazmi Malkoç, 2. İbrahim Bozkurt, 3. Erdem Gülüş
ATV
S1: 1. Yiğit Anıl Arseven, 2. Hüseyin Can Şimşek, 3. Recep Yatgın
S2 ve GP: 1. Ahmet Özgül, 2. Mustafa Taşkın, 3. Emre Muharrem Sağlam