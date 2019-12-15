Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları koşuldu

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından Titus Feronia Motor ve Doğa Sporları Kulübünde ev sahipliğinde İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen yarışlara 72 sporcu katıldı.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, İzmir 'de gerçekleştirilen 4. ayak yarışlarıyla tamamlandı.

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