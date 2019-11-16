Türkiye ferdi boks şampiyonası Erzurum'da yapılacak

Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 22-27 Aralık tarihleri arasında Erzurum'da yapılacak.



Türkiye Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Erzurum'un Palandöken ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 3 Binlik Buz Arena Salonu'nda yapılacak. 22-27 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na 300'den fazla sporcunun katılacağı bildirildi.



Palandöken Belediyesi Spor Kulübü Başkanı ve Türkiye Boks Federasyonu Genç Milli Boks Takımı Baş Antrenörü Gürkan Sönmez, şampiyonaya Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın büyük destek verdiğini söyledi. Başkan Muhammet Sunar'ın her branştaki spora ve sporculara önem verdiğini söyleyen Sönmez," 2020 yılı Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri Mart Ayında Londra'da, Dünya Elemeleri ise Mayıs Ayında Paris'te yapılacak. Bu nedenle zamanın daha verimli değerlendirilmesi, Milli Takımlarımıza faydalı olacak sporcuların tespiti ve daha rahat hazırlık süreci geçirebilmeleri amacıyla bu şampiyonanın Erzurum'da düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu şampiyonanın Erzurum'da yapılmasına Türkiye Boks Federasyonu Başkanımız Eyüp Gözgeç'in emeği büyüktür. Sayın Eyüp Gözgeç'e bu organizasyonun Erzurum'da yapılmasını sağladığı için teşekkür ederim. Şampiyonanın Palandöken İlçemizdeki Gençlik Spor İl Müdürlüğü 3000 Binlik Salonu'nda yapılacak olması hem şampiyonanın daha kaliteli geçmesini hem de misafirlerimizin memnun ayrılmasını sağlayacaktır" dedi. - ERZURUM